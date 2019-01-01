لاعب بارما لن ينضم إلى إنتر أو مانشستر يونايتد إلا في حالة واحدة

وكيل أعمال اللاعب السويدي يحدد حالة وحيدة سيرحل فيها اللاعب عن بارما

أخبر وكيل أعمال ديان كولوسيفسكي، لاعب بارما ناديي مانشستر يونايتد وإنتر، أن موكله لن يرحل إلا في حالة واحدة.

ووفقاً للتقارير الصحفية، فإن العديد من الأندية، تسعى للتعاقد مع اللاعب صاحب الـ 19 عاماً، بعد المستويات التي يقدمها مع فريقه هذا الموسم.

وقال وكيل أعمال اللاعب في تصريحات صحفية: "ديان يتصدر المشهد حالياً بسبب أدائه وكأي لاعب فهو يريد الانضمام لأحد فرق القمة".

وواصل: "لذلك ما يريده ديان هو قفزة كبيرة، ولكن في الوقت الحالي قررنا عدم الإخلال بالتعاقد واحترام بارما"

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وتابع: "إذا اضطرنا إلى الرحيل خلال يناير، ستكون هذه فرصة العمر، الأمر لن يتعلق بالناحية المالية بل سيتعلق بالمشروع الرياضي، كان من الصواب أن يثبت نفسه مع بارما قبل أن ينضم إلى أحد الأندية الكبيرة".

جدير بالذكر أن كولوسيفسكي سجل أربعة أهداف، وصنع ستة آخرين، في 16 مباراة خاضها بالسيرى آ.