لاعب أياكس السابق ذو السمعة الطيبة متاح مجانًا: «يمكن للأندية أن تجازف»

يبحث بير شورس بعناية عن التحدي التالي له في عالم كرة القدم الاحترافية. هذا ما صرح به المدافع البالغ من العمر 26 عامًا في حوار مع صحيفة «دي تيليغراف».

في فبراير، أعلن نادي تورينو أنه تم فسخ عقد شورز في إيطاليا بعد مشاورات مكثفة. ويكمل المدافع من ليمبورغ، الذي عانى من سوء الحظ في السنوات الأخيرة، عملية إعادة التأهيل في هولندا.

لعب شورز آخر مباراة له في 21 أكتوبر 2023 (!)، عندما تعرض لتمزق في الرباط الصليبي خلال مباراة ضد إنتر. واجه اللاعب من ليمبورغ انتكاسات كبيرة، وخضع لعملية جراحية أخرى، لكن ركبته لم تتعافى بعد.

على الرغم من الاهتمام الكبير، من جميع الأندية الإيطالية المتوسطة المستوى إلى الأندية الهولندية أياكس وفورتونا سيتارد وإف سي توينتي، يرى شورس أنه من المبكر جدًا التفكير في نادٍ جديد محتمل.

"فقط عندما أشعر على أرض الملعب أن الأمور تسير على ما يرام، سأرغب في إجراء محادثات مع الأندية. واتخاذ القرارات"، يقول بحزم.

يبدو أن شورز منفتح على العودة إلى أمستردام. "إذا لم يتأهل أياكس إلى دوري أبطال أوروبا، فسيبحثون عن لاعبين متاحين للانتقال مجانًا. انظر: ما زلت في السادسة والعشرين من عمري، وقد انخفضت قيمتي السوقية من 30 مليون يورو إلى صفر يورو".

"يمكن للأندية أن تخاطر، فهي لا تحتاج إلى تحمل أي مخاطر مالية من أجلي"، يقول شورز.

لا يسعى المدافع القوي بدنيًا إلى الحصول على عقد مربح. "لا أحتاج إلى عقد مدته خمس سنوات براتب مرتفع على الفور. أعطوني ناديًا يثق بي ويمنحني فرصة. إذا كان عليّ أن أثبت نفسي أولاً، فسأفعل ذلك بكل سرور."