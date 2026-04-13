Getty Images
Bart DHanis

لاعب أساسي في المنتخب الهولندي يحصل على صفقة انتقال بقيمة 25 مليون يورو

أفاد الخبير الإيطالي في سوق الانتقالات نيكولا شيرا أن دونييل مالين سينتقل إلى نادي روما في الصيف. وسيدفع النادي الروماني 25 مليون يورو مقابل المهاجم في المنتخب الهولندي.

لا يزال مالين مرتبطًا بعقد مع أستون فيلا، لكنه يلعب حاليًا على سبيل الإعارة مع روما، حيث يقدم أداءً مبهراً.


كان لدى روما خيار شراء إلزامي في حال خاض مالين 28 مباراة في ما تبقى من هذا الموسم وفي حال تأهل الفريق إلى البطولات الأوروبية.

ويبدو أن الفريق الروماني سيحقق حلمه باللعب في البطولات الأوروبية. يحتل النادي حالياً المركز السادس بعد 32 مباراة في الدوري الإيطالي. ويحتل كومو المركز الخامس بفارق نقطة واحدة.

بالإضافة إلى ذلك، لعب مالين 14 مباراة مع ناديه الجديد. سجل خلالها 11 هدفاً وصنع هدفاً واحداً.

سيستمر العقد الجديد لمالين حتى منتصف عام 2030. لعب المهاجم البالغ من العمر 27 عامًا في وقت سابق من مسيرته مع إيندهوفن وبوروسيا دورتموند وأستون فيلا.

