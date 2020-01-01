لاعب الوداد: سنطيح بالأهلي ونعرف كل كبيرة وصغيرة عنه

بديع أووك يتحدث عن مواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

أكد بديع أووك، لاعب فريق الوداد البيضاوي المغربي، على أن فريقه بقيادة الإسباني خوان كارلوس جاريدو، على علم بكل صغيرة وكبيرة بفريق النادي الأهلي، قبل المواجهة المنتظرة بينهما.

أووك قال خلال تصريحات لصحيفة "المنتخب" المغربية: "نستعد بشكل جيد حاليًا، ونسبة جاهزيتنا البدنية وصلت إلى 50%، والفريق سيكون جاهزًا لخوض المباريات المؤجلة".

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لاعب الوداد تابع: "نحن قادرون على تحقيق لقب الدوري المغربي، والحفاظ على اللقب، بالإضافة للمنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا، للمشاركة في كأس العالم للأندية، ورد الاعتبار بعد الظلم الذي تعرضنا له في رادس أمام الترجي التونسي".

وتحول أووك بالحديث إلى مواجهة الأهليْ، حيث قال: "سنلعب مباراة فاصلة أمام الأهلي، وهو الأمر الذي يتطلب منها الحذر والحيطة والتركيز، لأن أي خطأ سيستغله الخصم المصري".

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وواصل: "نعرف كل شيء عن الأهلي، والجهاز الفني بقيادة جاريدو يعرف خبايا كرة القدم الإفريقية والمصرية على وجه الخصوص".

واختتم بديع أووك تصريحاته قائلًا: "قادرون على الإطاحة بالأهلي، والتأهل إلى المباراة النهائي بدوري أبطال إفريقيا، والفوز باللقب والمشاركة في كأس العالم للأندية".

ويواجه الأهلي نظيره الوداد في مباراة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث لم يحدد الاتحاد الإفريقي موعد ومكان المباراة حتى الآن.