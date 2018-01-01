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لاعب الوداد المغربي يفضل عرض أحد السعودي عن الزمالك المصري

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اسماعيل الحداد يقترب من الدوري السعودي

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

دخلت إدارة نادي أحد السعودي، في مفاوضات مع نادي الوداد البيضاوي المغربي، من أجل ضم إسماعيل الحداد، الجناح الأيسر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن المفاوضات بين أحد والوداد أصبحت في مراحل متقدمة، ولكن العقبة الوحيدة هي المقابل المادي.

وتأمل إدارة النادي السعودي، استغلال الخلاف بين الحداد وإدارة الوداد المغربي، وضمه خلال فترة الانتقالات المقبلة إلى صفوف أحد.

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كما أكدت الصحيفة على أن الحداد أبدى موافقته على الانتقال إلى أحد، رغم تلقيه عرضًا من الزمالك المصري خلال الفترة الحالية.

الحداد قاد فريقه الواد للتويج بدوري أبطال إفريقيا 2017 على حساب الأهلي المصري، وينتهي عقده في صيف 2020.

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