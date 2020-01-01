لاعب الهلال ضمن أفضل 5 آسيويين شاركوا في كأس العالم

سامي الجابر من أفضل اللاعبين في آسيا الذين شاركوا في كأس العالم.

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أفضل 5 لاعبين ، شاركوا في كأس العالم، في تاريخ قارة آسيا، ثم تم اختيار لاعبًا سعوديًا ضمن القائمة.

وضمت القائمة التي اختارها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، السعودي سامي الجابر لاعب الهلال السابق، كما ضمت القائمة أيضًا كلًا من: "الكوري الجنوبي بارك جي سونج، والاسترالي تيم كاهيل، والياباني كيسوكي هوندا، والإيراني علي رضا بيرانفاند".

وتحدث الاتحاد الآسيوي عن أفضل 5 نجوم في بطولة كأس العالم، حيث وضع تصويتًا للجماهير لاختيار أفضل اللاعبين الذين شاركوا في كأس العالم بتاريخ القارة الصفراء.

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والنتيجة النهائية سيتم تحديدها من خلال جميع نتائج التصويت، إلى جانب آراء مجموعة من الخبراء، ويستمر التصويت حتى منتصف شهر أبريل الحالي.

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وشارك سامي الجابر في بطولة كأس العالم 4 مرات متتالية، وهو الرقم الذي لم يحظى به أي لاعب عربي أو آسيوي.

وتولى الجابر رئاسة نادي الهلال مؤخرًا، كما خاض بعض التجارب الإدارية المختلفة بالمملكة العربية السعودية.