لاعب الهلال السوداني يتعرض لإصابة مروعة أمام النجم الساحلي

لم يتم الكشف عن حالة اللاعب حتى الآن

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

إصابة مروعة تعرض لها عمر بهاء الدين، لاعب فريق الهلال السوداني، خلال مباراة فريقه أمام النجم الساحلي التونسي بكأس الكونفدرالية.

الهلال حل ضيفًا على النجم الساحلي، في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، باللقاء الذي انتهى بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد للفريق التونسي.

قبل نهاية المباراة بعشر دقائق، تعرض عمر بهاء الدين لإصابة قوية، بعدما قام بالاصطدام برأسه في ركبة زميله عن طريق الخطأ.

وحاول الجهازين الطبيين للفريقين الهلال والنجم الساحلي إنقاذ اللاعب، في ظل محاولات كل المتواجدين في الملعب.

وتم نقل عمر بهاء الدين عن طريق سيارة الإسعاف إلى خارج الملعب نحو إحدى المستشفيات.

ومن المقرر أن يتم الكشف عن حالته بعد إجراء جميع الفحوصات الطبية اللازمة، للاطمئنان على لاعب الهلال السوداني.