لاعب الهلال السابق: لم أشعر بالراحة إلا مع الشباب

صدم البرازيلي كماتشو؛ مهاجم الهلال والأهلي والشباب، جماهير الزعيم، بعد مسيرته وتألقه رفقة الفريق الأزرق، وتحقيقه للعديد من الإنجازات.
ماذا قال كماتشو عن الهلال والشباب؟
قال كماتشو خلال تصريحات عبر إحدى المساحات على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "بالنسبة لي الهلال فتح لي أبوابه والجميع كان يعاملني بشكل جيد جدًا".
وتابع: "تجربة الهلال كانت أول تجربة لي خارج البرازيل بعيد عن عائلتي وأصدقائي ولم أكن نوعًا ما أصل إلى الدرجة الكافية من الاتزان، والأمر كان يحتاج مني بعض الوقت، ولكن في الهلال كان يتم التعامل معي".
واختتم اللاعب البرازيلي تصريحاته قائلًا: "لكن في النهاية عندما ذهبت إلى الشباب في فترة كبيرة 4 أو 5 سنوات، الجميع كان يدعموني كأني فرد منهم، وكنت أعتبرهم العائلة، ولو تحدثنا عن المكان الأكثر ارتياحية فسأختار الشباب بالتأكيد".
كماتشو في مساحة gareen space : أكثر نادي حسيت فيه بالراحة كان نادي الشباب الهلال كان يتم التعامل معي بشكل أكثر من رائع، ولكن بالحديث عن الراحة فنادي الشباب بكل تأكيد.#الهلال#الهلال_يسجل_يسجل_يسجل#الشباب pic.twitter.com/bjLbBByqvn— عيش الكورة (@3ehelkora) July 30, 2022
من هو كماتشو لاعب الهلال السابق؟
بعد تألقه رفقة نادي بوتافوجو البرازيلي، انتقل كماتشو إلى صفوف نادي الهلال عام 2004، ليحقق معه بطولة الدوري السعودي وكأس ولي العهد.
ثم انتقل إلى العربي القطري الذي لم يحقق معه أي بطولة، ليعود إلى الدوري السعودي من بوابة الشباب، الذي حقق كأس خادم الحرمين الشريفين مرتين.
وبعدها انضم كماتشو إلى النادي الأهلي، الذي حقق معه كأس خادم الحرمين الشريفين مرة واحدة عام 2012.
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