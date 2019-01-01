لاعب النصر: الخسارة أمام شباب الأهلي غير مستحقة كنا الأفضل رغم النقص

لاعب النصر يعتقد أن فريقه كان الأجدر بالفوز في مباراة شباب الأهلي دبي

فيسبوك تويتر بلال محمد

شدد جاسم يعقوب لاعب النصر، أن فريقه لم يستحق الهزيمة من شباب الأهلي دبي، بالرغم من النقص العددي في اللقاء.

وخسر النصر مساء أمس، من شباب الأهلي بثلاثة أهداف لهدف في افتتاح مباريات الجولة الـ 24 من بطولة الدوري الإماراتي، وحصل لاعبان من العميد على بطاقات حمراء في المباراة.

وقال يعقوب في تصريحات تلفزيونية عقبت اللقاء: "التوفيق لم يكن بجانبنا في مواجهة شباب الأهلي، رغم النقص العددي كنا الأفضل في اللقاء وأهدرنا ركلة جزاء".

وواصل: "لاعبو شباب الأهلي دبي، نجحوا في استغلال الفرص التي سنحت لهم، وتمكنوا من تحقيق نقاط المباراة الثلاث".

وأتم تصريحاته قائلاً: "لم نكن نرغب ان نعطيهم فرصة كي يحققوا الفوز في المباراة، كان هدفنا الفوز على ملعبنا، ولكن هذه هي كرة القدم".

🔴 شباب أهلي دبي يهزم النصر بثلاثية مقابل هدف في دوري الخليج العربي، ويقلص الفارق مع الشارقة المتصدر إلى 3⃣ نقاط .



(@Shabab_AlAhliFC :📸) pic.twitter.com/zfiAY6nLmN — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 10, 2019

وتجمد رصيد النصر عند النقطة الـ 30 في المركز الثامن من جدول الدوري، وبفارق نقطة عن عجمان صاحب المركز السابع.

الجدير بالذكر أن النصر يتبقى له مباراتين حتى نهاية الدوري، الأولى ستكون امام الفجيرة يوم 15 مايو، والأخيرة يوم 25 من الشهر ذاته أمام الجزيرة.