لاعب القطن التشادي: لم نكن نتوقع الفوز على الزمالك

عبد الله يعقوبي لاعب القطن التشادي، يؤكد على أن فريقه كان مقتنعًا بأنه لن يستطيع الفوز على الزمالك بثمانية أهداف للتأهل

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد عبد الله يعقوبي، لاعب فريق القطن التشادي، على أن فريقه لم يتوقع تحقيق الفوز على الزمالك، ولكنه لعب على عدم الخسارة على أرضه.

القطن التشادي حقق الفوز على الزمالك بهدفين دون رد، في إياب دور الـ32 ببطولة كأس الكونفدرالية، بعدما أنهى مباراة الذهاب بالخسارة بسبعة أهداف دون رد.

يعقوبي أضاف خلال تصريحات تلفزيونية عقب المباراة، أن فريقه القطن التشادي لعب المباراة من أجل عدم الخسارة في مباراة العودة.

#القطن ينتصر على #الزمالك بهدفين دون رد إيابًا، ليتأهل الفريق الزملكاوي إلى دور الـ 32 مكرر، بمجموع المباراتين 7/2.#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/D2FERhDigO — جول مصر (@goaleg) December 23, 2018

عبد الله يعقوبي تابع: "لم نريد أن نخسر مباراة العودة لأنها على ملعبنا ووسط جماهيرنا، وكنا نقدم مباراة متواضعة حتى سجلنا هدف".

لاعب القطن التشادي أردف: "كنا نعلم جيدًا أنه من المستحيل أن نحقق الفوز على الزمالك بثمانية أهداف دون رد للتأهل، ولكن لعبنا على أرضنا بهدف عدم تكرار خسارة مباراة الذهاب".

وكانت مباراة الذهاب بين الزمالك والقطن التشادي، قد انتهت بفوز الفريق الأبيض بسبعة أهداف دون رد، أنهت على آمال الفريق التشادي تمامًا.