لاعب العين: سنركز أمام الترجي كي لا تتكرر أخطاء مباراة وينجلتون

العين يستعد لمواجهة الترجي مساء الغد في الدور الثاني من كأس العالم للأندية

فيسبوك تويتر بلال محمد

شدد محمد أحمد، لاعب العين أن لاعبي فريقه يجب أن يكونوا في قمة تركيزهم، خلال مباراة الترجي التونسي، كي لا يقعوا في نفس أخطاء مباراة افتتاح كأس العالم للأندية أمام ويلجنتون.

ويواجه العين نظيره الترجي، مساء غد السبت في إطار مباريات الدور الثاني من كأس العالم للأندية، بعدما تغلب الزعيم الإماراتي على ويلجنتون النيوزلندي في مباراة الافتتاح بركلات الترجيح.

وقال محمد أحمد في المؤتمر الصحفي للقاء: "يجب أن نكون في كامل التركيز في مباراة الغد، لا نريد ان نقع في نفس الأخطاء التي حدث في مباراة الافتتاح".

وواصل: "منافسنا هذه المرة سيكون مختلفاً، لديه لاعبين مميزين يعرفون كيفية استغلال الأخطاء والتسجيل من أنصاف الفرص".

وأكمل: "نتطلع لدخول مباراة الغد، ونحن مدعومون بالجماهير الغفير في الاستاد، نحن سعداء بالحضور الجماهيري في مباراة الافتتاح سننتظر الجماهير في الغد".

الجدير بالذكر ان الفائز من مباراة الترجي والعين، سيواجه ريفربليت الأرجنتيني، مساء الثلاثاء 18 ديسمبر، في نصف نهائي البطولة.