لاعب الشباب الأهلي: الوحدة من أفضل الفرق التي لعبنا أمامها هذا الموسم

شباب الأهلي دبي يحصل على لقب كأس الخليج العربي على حساب الوحدة منذ قليل

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشاد ماجد حسن، لاعب نادي شباب الأهلي دبي بقوة فريق الوحدة، عقب المباراة التي جمعت بين الفريقين في إطار نهائي كأس الخليج العربي.

وحسن شباب الأهلي لصالحه بعد الفوز على الوحدة، بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب هزاع بن زايد.

وقال ماجد حسن في تصريحات تلفزيونية عقبت اللقاء: "أبارك لكل الجماهير ولكل من شجعنا ولمجلس الإدارة، كانت مباراة متكافئة، الوحدة من أفضل الفرق التي لعبنا أمامها هذا الموسم".

وتابع: "واجعنا صعوبة في اللقاء، ولكن قدرنا نحقق ما نريد ونحصل على البطولة، التغيرات التي قام بها الجهاز الفني أفادت الفريق عكس الوحدة".

⚡️ “شباب الأهلي يتوّج بطلاً لكأس الخليج العربي على حساب الوحدة🏆”https://t.co/fGc8kGfT3d — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 22, 2019

وأتم تصريحاته قائلاً: "نستحق البطولة بعد مجهودنا الكبير، وطموحنا لن يقتصر فقط على بطولة كأس الخليج العربي هذا الموسم".

الجدير بالذكر أن شباب الأهلي يتربع على عرش الأندية التي حصلت على لقب البطولة برصيد أربع مرات، وبفارق لقبين عن الوحدة صاحب المركز الثاني.