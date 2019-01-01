لاعب الشارقة: طبيعي أن نعاني في الدقائق الأولى بسبب الفرق الأخرى

الشارقة خطف فوزاً هاماً من بني ياس واصل به تصدره لجدول الدوري الإماراتي

فيسبوك تويتر بلال محمد

يرى سيف راشد، لاعب الشارقة أنه من الطبيعي ان يكون فريقه مضغوطاً في الدقائق الأولى من المباريات، بسبب رغبة الفرق الأخرى في تقديم أفضل ما لديها امام المتصدر.

وعزز الشارقة صدارته للدوري الإماراتي، عندما افتتح الجولة الـ 20 من البطولة بفوز هام على بني ياس بهدفين مقابل هدف، مساء اليوم.

وقال راشد في تصريحات عقبت اللقاء: "مبروك للفريق، لم يقصر أحد اليوم، كان لدينا هدفاً وهو تحقيق الفوز، التزمنا بالتعليمات التي أعطاها لنا المدرب لتحقيق المكسب".

وواصل: "طبيعي أن يكون المتصدر مضغوطاً في أول دقائق من اللقاء، خاصة أن جميع الفريق تريد أن تظهر أفضل ما لديها أمامنا".

⚪️⚫️ ريال مدريد يعلن عن إصابة راموس في أسفل القدم اليسرى، واللاعب سيغيب عن مباراة ليجانيس. pic.twitter.com/rvbVaEC6ZI — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 12, 2019

وأتم تصريحاته قائلاً: "آخر مباراة في الدوري نستطيع حينها ان نقول إن الشارقة هو بطل البطولة".

الجدير بالذكر أن الشارقة يتصدر جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، وبفارق 12 نقطة عن العين وشباب الأهلي أصحاب المركز الثاني بعد لعب 19 مباراة.