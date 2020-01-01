لاعب السد يتعرض لإصابة قوية قبل مواجهة النصر

لاعب السد سيغيب عن مواجهة النصر السعودي بسبب الإصابة.

تعرض علي أسد، لاعب فريق السد القطري، لإصابة قوية في القدم، خلال المران الختامي، استعدادًا لمواجهة النصر السعودي، بدوري أبطال آسيا.

النصر يستضيف السد القطري مساء يوم الثلاثاء، بالجولة الأولى، ضمن منافسات المجموعة الرابعة، ببطولة دوري أبطال آسيا، على ملعب "الملز" في العاصمة السعودية الرياض.

وخلال إجراء السد القطري تدريبه الأخير قبل مواجهة النصر، تعرض علي أسد، لإصابة بقطع في وتر إكيليس، سيجعله يغيب عن الملاعب لمدة 6 أشهر على أقل تقدير.

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ويقع النصر والسد في المجموعة الرابعة، التي تضم أيضًا فريقي العين الإماراتي وسبهان أصفهان الإيراني.

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ويسعى النصر للثأر من السد القطري، بعد إقصاءه الموسم الماضي، من دور الربع نهائي ببطولة دوري أبطال آسيا.

ويلعب علي أسد في مركز لاعب الوسط، حيث يعد واحدًا من العناصر المهمة التي يعتمد عليها الجهاز الفني لفريق السد، بقيادة الإسباني تشافي هيرنانديز.

وعلى جانب آخر، يعاني النصر من النقص العددي في مركز الدفاع، في ظل تأكد غياب عبد الله مادو وعمر هوساوي، ليتم الاعتماد على الثنائي الشاب نايف الماس وعبد الإله العمري أمام السد.