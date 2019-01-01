لاعب الزوراء: مواجهة النصر صعبة وهدفنا الفوز للتأهل

لا بديل عن الانتصار أمام النصر للاستمرار بدوري أبطال آسيا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد مهند عبد الرحيم، مهاجم فريق الزوراء العراقي، على ضرورة الحصول على نقاط مباراة النصر السعودي، خلال المباراة التي ستجمع بينهما اليوم.

النصر سيواجه الزوراء العراقي، بالجولة الثالثة، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

عبد الرحيم قال خلال تصريحات صحفية: "الفوز على النصر سيقربنا من الصعود إلى الدور الثاني في دوري أبطال آسيا، بالرغم من أنها مباراة صعبة للغاية".

لاعب الزوراء تابع: "سنواجه متصدر الدوري السعودي للمحترفين، وبالتالي المواجهة لن تكون بالسهلة، ولكن سنعمل على تحقيق نقاط المباراة".

هلال الأوقات الحاسمة دائمًا.👌🏼



الربع ساعة الأخيرة سجل فيها الزعيم، 50% من أهدافه في البطولة الآسيوية.👏🏼👏🏼#آسيا_مع_جول pic.twitter.com/cGr9eMDnsH — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 8, 2019

مهند عبد الرحيم أردف: "طموحات لاعبي الزوراء هو العودة إلى بغداد بالفوز والحصول على نقاط المباراة الثلاثة، التي ستضعنا قرب التأهل".

واختتم لاعب الزوراء تصريحاته قائلًا: "لاعبو الفريق لديهم ثقة في أنفسهم لخطف الفوز على النصر، وتحقيق طموحات الجماهير".

الزوراء يتصدر المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما النصر يحتل المركز الأخير بدون أي نقاط.