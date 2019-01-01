لاعب الريان: نسعى لتجاوز ظروفنا أمام لوكوموتيف

هل الريان قادر على تعويض الخسارة من الاتحاد؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد محمد علاء، لاعب الريان القطري، على أن فريقه يمر بظروف يسعى لتجاوزها خلال مباراة لوكوموتيف طشقند الأوزبكي، بعد خسارة أول مباراة.

الريان سيواجه لوكوموتيف طشقند مساء غدٍ الأثنين، بالجولة الثانية ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

وقال علاء خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي للمباراة: "نسعى لتجاوز تلك الظروف، فنحن خسرنا أول لقاء ونسعى للتعويض".

لاعب الريان القطري تابع: "مازال المشوار طويلًا، وأتمنى أن يكون لقاء لوكوتيف هو البداية".

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علاء أشار إلى أن جميع اللاعبين اجتمعوا مع الجهاز الإداري، وذلك من أجل إعادة الفريق لوضعه الطبيعي.

واختتم محمد علاء تصريحاته قائلًا: "اللاعبون شددوا على ضرورة نسيان المباراة الماضية، والتركيز على المباريات القادمة، لإعادة الفريق لنتائجه الإيجابية.

وكان الريان قد تلقى الخسارة من الاتحاد السعودي بلقاء الجولة الأولى، بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.