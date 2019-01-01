لاعب الريان: سنتسلح بالجماهير أمام سابيا ودوافعنا للتأهل كبيرة

قائد الريان يشيد بقوة الجهاز الفني لفريقه قبل المواجهة الهامة أمام سابيا الإيراني

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد تاباتا قائد الريان القطري، أن فريقه سيتسلح بالجماهير في مواجهة سابيا الإيراني، وسيعمل على الفوز باللقاء من أجل حجز مقعده في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

ويستضيف الريان نظيره سايبا، غداً الثلاثاء على ملعب جاسم بن حمد، ضمن التصفيات الختامية بدوري أبطال آسيا.

وقال قائد الريان في المؤتمر الصحفي للقاء: "لقد تدربنا بشكل قوي للقاء، لدينا دوافع كبيرة من أجل التأهل إلى دور المجموعات".

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وواصل: "المباراة ستكون وسط جماهيرنا، سنتسلح بهم ونعمل على الفوز باللقاء رغم قوة الفريق الإيراني، نمتلك خبرة كبيرة في البطولة الآسيوية ستساعدنا".

وأتم: "لدينا جهاز فني جيد، ونتمنى أن نحقق اهدافنا ونتأهل لمراحل متقدمة من دوري أبطال آسيا".

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وحجز سايبا مقعده في هذا الدور من التصفيات، بعد تغلبه على نظيره مينرفا بنجاب الهندي برباعية نظيفة في المرحلة السابقة.