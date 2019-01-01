لاعب الجزيرة: غياب التركيز في آخر المباراة سبب التعادل أمام دبا

الجزيرة تعادل مع دبا بهدفين لكل فريق في الجولة الـ 21 من الدوري الإماراتي

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد عبد الله رمضان، لاعب الجزيرة أن عدم استغلال فريقه للفرص التي ظهرت في مباراة دبا الفجيرة، أدت إلى تعادل الفريق وخسارة نقطتين.

وتعادل الجزيرة بهدفين لكل فريق أمام دبا في إطار مباريات الجولة الـ 21 من دوري الخليج العربي الإماراتي، على ملعب محمد بن زايد.

وقال رمضان في تصريحات عقبت اللقاء: "كنا نطمح لتحقيق الفوز، الحمد لله قدرنا نقلب النتيجة في اللقاء، ولكن في آخر المباراة غاب عنا التركيز، وتمكن دبا من تسجيل التعادل".

وواصل: "حاولنا تسجيل الهدف الثالث، ولكن لم نتمكن جاءت لنا أكثر من فرصة ولكن أهدرناهم، وهم استغلوا فرصتهم، لقد كانوا فريقاً جيداً كان هدفهم في المباراة عدم الخسارة".

الجدير بالذكر أن الجزيرة يحتل المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري، وبفارق عشر نقاط عن الشارقة المتصدر.