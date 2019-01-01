لاعب الجزائر: يجب أن نكمل بالبطولة بالصورة التي ظهرنا بها أمام السنغال

الجزائر نجحت في حسم قمة المجموعة الثالثة لصالحها بعد الفوز على السنغال

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد إسماعيل بن ناصر، لاعب المنتخب الجزائر أنه يجب على فريقه مواصلة كأس الأمم الأفريقية، بالطريقة التي ظهر بها اليوم امام السنغال.

وساهم إسماعيل بن ناصر، في فوز منتخب بلاده على السنغال، بهدف نظيف ليتصدر المجموعة الثالثة، كما حصل اللاعب على جائزة أفضل لاعب في المباراة للمرة الثانية على التوالي مع الخضر.

وقال بن ناصر في تصريحات عقبت اللقاء: "حققنا الفوز اليوم أمام فريق قوي وكبير، يجب أن نواصل بهذه الطريقة نحن فخورين وسعداء".

وتابع: "المدير الفني قال لنا في الشوط الثاني أننا يجب أن نقدم أكثر ما قدمنا في الشوط الأول، كان لدينا رغبة أكبر ولهذا حققنا الفوز".

وحول فوزه بجائزه أفضل لاعب في المباراة للمرة الثانية على التوالي قال: " انا في حالة ممتازة الجميع يبحث عن راحتي لدي ثقة المدرب وهذا اهم شيء".

نهاية المباراة ⏱️

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الجزائر إلى دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا 2019 👌#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/BUx6z0w6tq — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 27, 2019

وأتم تصريحاته قائلاً: "الجماهير كانت تدعمنا بقوة، عائلتي كانت حاضرة في المباراة، كان يجب أن نسعد الجماهير ونقدم لهم مباراة جميلة".

الجدير بالذكر أن المنتخب الجزائري، ضمن الوصول إلى الدور الـ 16 من البطولة، بعد كلاً من مصر عن المجموعة الأولى، ونيجيريا عن المجموعة الثانية.