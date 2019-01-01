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لاعب الترجي التونسي يرفض الانتقال للزمالك

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أيمن بن محمد لاعب الترجي التونسي يرحب بتجديد عقده

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أكدت تقارير صحفية تونسية، على أن أيمن بن محمد، لاعب الترجي التونسي، رفض الدخول في مفاوضات مع الزمالك، من أجل الانتقال له خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكانت بعض التقارير قد أكدت على أن الزمالك يرغب في التعاقد مع أيمن بن محمد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأكدت صحيفة "الصريح" التونسية على أن أيمن بن محمد لا يرغب في الانضمام للزمالك، ويرحب بتجديد عقده مع الترجي التونسي.

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الترجي قدم عرضًا لأيمن بن محمد لتجديد عقده، واللاعب وعد بالرد عليه خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث سيوافق عليه.

أيمن بن محمد شارك مع الترجي في التتويج بدوري أبطال إفريقيا 2018 على حساب الأهلي المصري، وشارك أساسيًا في كأس العالم للأندية 2018.

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