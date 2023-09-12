لاعب البرتغال: "لو كان رونالدو معنا.. لما حدث أي اختلاف في مباراة لوكسمبورج"

هكذا يرى زميل رونالدو في منتخب البحارة..

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تطرق البرتغالي دانيلو بيريرا لاعب باريس سان جيرمان ومنتخب "البحارة" إلى فوز منتخب بلاده بتسعة أهداف كاملة على لوكسمبورج في تصفيات أمم أوروبا 2024.

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الانتصار الساحق للبرتغال في غياب كريستيانو رونالدو نجم المنتخب الأول طيلة القرن الجاري جعل الكثيرين يتساءلون ما إذا كان أداء المنتخب يتحسن بشكل أفضل مع غياب "الدون".

أتى هذا خصوصًا عقب فوز البرتغال بالمباراة السابقة في وجود رونالدو بهدف نظيف وبصعوبة بالغة على سلوفاكيا، وقد سجل الهدف برونو فيرنانديش.

دانيلو تحدث عقب المباراة وقال: "إذا كان كريستيانو رونالدو موجودًا في المباراة معنا، لكانت النتيجة قد انتهت بنفس الشكل!".

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وأضاف: "كان بإمكانه أن يساعدنا بالأهداف والتمريرات الحاسمة، لا يعني غيابه أننا فزنا بثمانية أو تسعة أهداف بسبب ذلك".

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