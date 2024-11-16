لاعب الإمارات للكرة الشاطئية: هذا ما عابنا في بطولة نيوم!

الأبيض في النهائي

كشف وليد محمد، لاعب منتخب الإمارات لكرة القدم الشاطئية، أبرز ما عاب فريقه في مباريات بطولة كأس نيوم الدولية للكرة الشاطئية 2024، المقامة في منطقة نيوم بالمملكة العربية السعودية.

ويلعب المنتخب الإماراتي اليوم السبت ضد نظيره البرازيلي في المباراة النهائية للبطولة.

وقدم منتخب الإمارات نتائج مميزة في بطولة نيوم بفوزه في 3 مباريات على ألمانيا 5-4، وإنجلترا 6-5، والسعودية 6-5، ورغم ذلك يرى وليد أن هناك نقطة سلبية في أداء الفريق.

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وقال محمد، في تصريحات لموقع جول، بعد الفوز على السعودية: "كل مباريات البطولة صعبة وقوية، فقدنا التركيز في بعض الفترات اليوم، وهذا ما عابنا، وتكرر الأمر في المباراتين السابقتين أيضًا، ومع الوقت سنكتسب الخبرة لمواجهة مثل هذه المواقف، لكن الأمر الجيد أنه حتى بعد فقدان التركيز، لدينا القدرة على العودة خلال سير المباريات".

وعن مباراة البرازيل، أوضح "من الصعب التكهن بما سيحدث في النهائي، منتخب البرازيل هو المصنف الأول على العالم، لكننا سندخل المباراة بتركيز عالٍ ونقدم ما علينا، وفي النهاية هي فرصة أن تواجه بطل العالم".

وأضاف "هذه ليست المرة الأولى التي نواجه البرازيل، ومع ذلك فلكل مباراة ظروفها، لكننا قادرين على تقديم أداء يليق بالمنتخب الإماراتي صاحب التصنيف الأول عربيًا والسابع على العالم، لسنا أقل من باقي المنتخبات، وفي النهاية النتيجة بيد الله".

واختتم تصريحاته بالقول "منتخب البرازيل غني عن التعريف، له مكانته في لعبة كرة القدم الشاطئية، أكن له الاحترام، لكن في هذه اللعبة هناك سيناريوهات عديدة يمكن أن تحدث، أرى أن الفريق الأكثر تركيزًا في النهائي سيحصد اللقب، بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى".