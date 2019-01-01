لاعب الاتحاد: الفوز في الدوري سيكون دافعاً قوياً لنا في دوري أبطال آسيا

الاتحاد يواجه لوكوموتيف الأوزبكي بعد فوزه على الباطن في الدوري السعودي للمحترفين

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد ماثيو جورمان، لاعب الاتحاد أن فوز فريقه بالدوري سيكون دافعاً قوياً لهم في تحقيق الانتصار، على لوكوموتيف الأوزبكي في دوري أبطال آسيا.

وحقق الاتحاد فوز عريضاً على نظيره الباطن، في الجولة الـ 26 من الدوري السعودي للمحترفين بأربعة أهداف مقابل هدف.

وفي البطولة الآسيوية، يستعد العميد لمواجهة الفريق الأوزبكي يوم الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة.

وقال جورمان في المؤتمر الصحفي للمباراة: "الفوز في المباراة الأخيرة بالدوري، سيمنحنا دافعاً قوياً لتحقيق الفوز في مباراة الغد".

وواصل: "سندخل اللقاء أمام لوكوموتيف بهدف تحقيق الانتصار فقط، هدفناً التأهل عن مجموعتنا إلى الدور التالي".

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ويشارك العميد في المجموعة الثانية التي تضم كلاً من الوحدة الإماراتي، ولوكوموتيف والريان القطري، ويتساوى جميع الفرق في النقاط بعد جولتين بثلاث نقاط لكل فريق.