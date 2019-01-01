لاعب الإمارات: نحتاج للتركيز ومساندة الجماهير بكأس آسيا

لاعب المنتخب الإماراتي يطلب من الجماهير مساندة الأبيض

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد إسماعيل الحمادي، لاعب وسط منتخب الإمارات، على أن جميع اللاعبي جاهزين لمواجهة قيرغيزستان، بدور الـ16 ضمن منافسات كأس آسيا 2019.

الحمادي قال خلال تصريحات صحفية: "مستويات اللاعبين متقاربة، والجميع يتمتع بقدرات عالية، ولدينا دافع وطموح لخدمة المنتخب سواء باللعب بشكل أساسي أو على مقاعد البدلاء، والجهاز الفني يختار قائمة المباراة حسب خطته".

لاعب وسط الإمارات تابع: "مباراة قيرغيزستان لن تقبل القسمة على اثنين، ولا تحتمل أي نتيجة أخرى غير الفوز، وهي مهمة لأنها تجعلنا نعبر إلى دور الربع نهائي".

⏱️ نهاية المباراة



الأهلي يتعادل خارج أرضه مع شبيبة الساورة الجزائري بهدف لكل فريق ويتصدر المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط مؤقتًا pic.twitter.com/fbneeu5o3b — جول مصر (@goaleg) January 18, 2019

إسماعيل الحمادي أردف: "مباراة قيرغيزستان حاسمة ومصيرية، وتحتاج لتضافر جهود الجميع، ويجب التركيز في المباراة من جانب اللاعبين".

واختتم الحمادي تصريحاته قائلًا: "ننتظر من الجماهير أن تدعمنا وتساندنا في المباراة، مثلما تفعل دائمًا، وسنحقق النتيجة المطلوبة".

المنتخب الإماراتي صدع إلى دور الـ16 بكأس آسيا، بعد تصدر المجموعة الأولى، التي صعد فيها رفقة تايلاند والبحرين.