لاعب الأهلي المصري .. سر موافقة حجازي على الانضمام للاتحاد

لاعب الأهلي المصري يتدخل ويقنع حجازي بالانتقال للاتحاد.

كشف مساعد الدوسري، بطل العالم في كرة القدم الإلكترونية، ولاعب نادي الاتحاد السابق، عن سر موافقة المدافع المصري أحمد حجازي، على الانضمام لصفوف العميد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

إدارة الاتحاد دخلت في مفاوضات مع نظيرتها في وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، من أجل الحصور على خدمات حجازي، بهدف تدعيم خط دفاع العميد، بعد ظهوره بمستوى غير جيد خلال أول جولتين بالدوري السعودي.

وأشار الدوسري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أن حجازي سينتقل إلى الاتحاد بشكل رسمي على سبيل الإعارة من وست بروميتش، إلى نادي الاتحاد لمدة موسم واحد.

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الدوسري علق على الصفقة قائلًا: "نبدأ صفحة جديدة مع العشاق، حجازي اتحادي".

وخلال تغريدة أخرى، قال الدوسري: "الحقيقة أنه أحمد كعكي أولًا، ثم محمود كهربا كان لهما دورًا كبيرًا في إقناع اللاعب، صفقة سوبر سوبر".

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ووفقًا لما ذكره الدوسري، يبدو وأن مسؤولي الاتحاد تواصلوا مع كهربا لاعب النادي الأهلي، وطالبوه باستغلال علاقة صداقته بحجازي، وإقناعه بالانضمام لصفوف العميد.

محمود كهربا كان لاعبًا في صفوف نادي الاتحاد، خلال الفترة من 2016 حتى 2018، حيث تمت إعارته من صفوف فريقه السابق الزمالك، قبل انتقاله للنادي الأهلي في شتاء 2020.