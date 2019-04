لاعب الأسبوع من تويوتا | نجم الوحدة يتصدر، وتواجد كبير لممثلي الفرق العربية

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن قائمة أفضل 8 لاعبين في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، برعاية تويوتا.

واحتل نجم الوحدة "ليوناردو دا سوزا" المركز الأول على رأس القائمة، وذلك بعد المباراة الرائعة التي قدّمها أمام الريان القطري والتي سجّل فيها أربعة أهداف بالتمام والكمال، ما مكّنه من الحصول على علامة 9.9.

أما المركز الثاني فقد كان من نصيب لاعب جيونبوك الكوري الذي سجل هدفًا ومرر كرة حاسمة في لقاء فريقه أمام أوراوا دياموندز، ليحظى بعلامة 9.8.

فيما كان المركز الثالث من نصيب جيلمين ريفاس لاعب الريان القطري والذي سجل هدفين في مرمى الوحدة، ليكون بذلك ضمن أفضل ثلاثة لاعبين هذا الأسبوع في دوري أبطال آسيا.

المراكز السابعة والثامنة والتاسعة احتلتها أسماءٌ تمارس رفقة الأندية العربية، ما جعل الأخيرة تُمثّل ب5 لاعبين من أصل ثمانية.

إذ احتل لاعب السد تشافي المركز السابع، متبوعًا بنجم الهلال سيباستيان جيوفينكو ثم نجم الهلال عمر السومة والذي فاز بتصويت النسخة العربية لجول كأفضل لاعب هذه الجولة بفضل هدفيه في مرمى بيرسيبوليس الإيراني.

👑 Leonardo scoops up our #ACL2019 Toyota Player of the Week award after a brilliant display picking up all 4️⃣ goals in @AlWahdaFCC victory over SC! pic.twitter.com/PFGt3ek3yL