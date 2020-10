لاعب الأسبوع من تويوتا | خماسي نصراوي في القائمة رغم الإقصاء

تواجد خمسة لاعبين من فريق النصر السعودي في قائمة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لأفضل لاعب في الأسبوع برعاية تويوتا، وذلك رغم الإقصاء من نصف النهائي بعد ركلات الحظ الترجيحية.

وضمت القائمة 8 لاعبين، تصدرها لاعب برسبوليس شجاع خلیل‌ زاده الذي تألق بشدة في مباراته أمام العالمي، حيث مرر 71 كرة صحيحة وفاز بأربعة صراعات ثنائية، ما خوله الحصول على علامة 6.9.

أما المركز الثاني فقد كان من نصيب أحمد نورالهي الإيراني، والذي تحصل على علامة 6.8، بفضل تمريراته الـ40 الصحيحة.

أما صاحب المركز الثالث فقد كان من نصيب لاعب النصر عبد المجيد الصليهم الذي تحصل على علامة 6.7 بعد مباراة معقولة جدًا تمكن فيها من الفوز بـ8 ثنائيات.

القائمة ضمت رباعيًا نصراويًا آخر احتلوا من المركز الخامس للمركز الثامن، وجاءت أسماؤهم على التوالي: أحمد خميس (6.6)، مايكون (6.5)، عبد الله الخيبري (6.4) وأسامة الخلف (6.3).

