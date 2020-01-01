لاعب الأرجنتين: ميسي شارك في كأس العالم في البرازيل مصابًا

كيف عاش ميسي مونديال البرازيل؟

كشف ريكي ألفاريز، لاعب منتخب الأرجنتين، أنّ هداف التانجو التاريخي، ليونيل ميسي، لعب مباراة نيجيريا في كأس العالم في البرازيل 2014 رغم إصابته.

ميسي سجل هدفين في مرمى نيجيريا وقاد الأرجنتين لصدارة المجموعة والتأهل لثمن النهائي.

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وقال ألفاريز في تصريحات لصحيفة عبر حسابه بموقع "انستجرام": "أتذكر مباراة نيجيريا في مونديال البرازيل، كنت في الإحماء وأخبرني المدرب بأنني سأشارك أساسيًا بدلًا من ميسي لأن الأخير لديه مشاكل بدنية".

وتابع: "كنت سعيدًا للغاية لأنها فرصتي للمشاركة في كأس العالم، لكن بعدها قرر المدرب إشراك ميسي أساسيًا ليسجل وقتها هدفين رغم إصابته".

واختتم: "بعد 60 دقيقة، خرج ميسي ولعبت مكانه، وكانت لحظة تاريخية في مسيرتي لانها أول مشاركة لي في كأس العالم. كنت أسعد إنسان في العالم وقتها".

الأرجنتين وصلت وقتها إلى نهائي كأس العالم وخسرت المباراة أمام ألمانيا ليفشل ميسي في رفع اللقب.

ورغم أنّ البرغوث لعب 4 نهائيات مع الأرجنتين من بينها 3 نهائيات قائدًا للتانجو، لكنّه لم يحقق أي بطولة، فخسر كوبا أمريكا 3 مرات أمام البرازيل وتشيلي مرتين، ونهائي المونديال أمام ألمانيا,