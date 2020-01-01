لاعب اتحاد جدة السابق ينضم لهارتس أوف أوك الغاني

لاعب اتحاد جدة انضم لهارتس أوف أوك الغاني بعد الرحيل من إسبانيا

أعلن نادي هارتس أوف أوك الغاني، عن ضم سولي مونتاري لاعب منتخب النجم السمراء واتحاد جدة السابق خلال الفترة الحالية.

سولي مونتاري من الجيل المميز للمنتخب الغاني الذي حقق الكثير خلال بداية العقد الحالي، ولاعبًا سابق في اتحاد جدة السعودي.

وقال موقع "غانا سوكر نت"، اليوم الجمعة، أن هارتس أوف أوك تعاقد مع اللاعب بعقد يمتد لعامين، ليدعم الفريق خلال المرحلة المقبلة.

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وكان مونتاري قد أصبح بدون ناد بعد الرحيل عن البسيتي الإسباني، قبل أن يخوض التدريبات مع هارتس أوف أوك قبل التعاقد بشكل رسمي.

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وتعاقد هارتس أوف أوك مع الكثير من الصفقات المميزة خلال المرحلة الحالية للمنافسة على لقب الدوري الغاني الممتاز.

ولم يعرف حتى الأن موعد عودة منافسات الدوري الغاني بعد توقفه بسبب تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم في الوقت الحالي.