لاعب إنجلترا المعتزل يدافع عن صلاح ويحمل كلوب مسؤولية خسارة برشلونة

بول موريسون لاعب فريق أرسنال ومنتخب إنجلترا المعتزل يدافع عن المصري محمد صلاح نجم ليفربول عقب الخسارة من برشلونة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

دافع بول موريسون لاعب فريق أرسنال ومنتخب إنجلترا المعتزل عن النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول بعد الخسارة أمام برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في مقالة صحفية نشرها موريسون في صحيفة "ديلي ستار" وأكد خلالها أن يورجن كلوب المدير الفني للريدز يتحمل وحده مسؤولية الخسارة من برشلونة.

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وكتب موريسون: "لقد تواجدت مكان محمد صلاح من قبل، مثل تلك الفرصة تظل عالقة في ذهنك لفترة طويلة للغاية، ولا يكون تذكرها بالأمر السهل على الإطلاق، لكن خسارة بعض الفرص أمرًا طبيعيًا في كرة القدم، الجميع يفعل ذلك".

وأضاف: "الكل يقول أن موسم صلاح سيء، بينما هو على قمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، ولم يفقد ثقته في نفسه، وهذا يساعده على تقديم أشياءً رائعة حتى لو فقد أربع فرص في مباراة واحدة".

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وأكمل: "دومًا ما يتم الحكم على محمد صلاح في المباريات الكبيرة، وهذا الأسبوع أثبت أنه لا يزال بعيدًا للغاية عن ميسي، الأرجنتيني لا يمكنه أن يخذلك عندما تكون المباراة هامة، وفقط كريستيانو رونالدو يمكنه منافسته في ذلك".

واختتم: "ليفربول اصطدم بميسي وهو في أفضل حالاته، لكن المشكلة كانت في كلوب من البداية، لماذا لم يدفع بتشكيلته الأفضل وهو يواجه برشلونة، سيكونون في حاجة لمعجزة لتحقيق العودة مثلما حدث أمام ميلان، لكن الأخير لم يكن يملك ميسي في صفوفه".

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين برشلونة وليفربول انتهت بفوز النادي الكتالوني بثلاثة أهداف نظيفة.