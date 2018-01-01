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لاعب إنتر السابق: نستطيع التعاقد مع ميسي

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تعرف على تصريحات إيدير بشأن إمكانية انضمام ميسي إلى إنتر

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أكد إيدير، مهاجم إنتر السابق، أنّ فريقه يسير في الطريق الصحيح ولكنّه يحتاج للمزيد من التطور وقد يكون التعاقد مع ليونيل ميسي، هداف برشلونة، أمرًا واردًا.

كريستيانو رونالدو سبق وتحدى ميسي أن ينضم للدوري الإيطالي ليرد عليه البرغوث مؤكدًا رغبته الاستمرار رفقة البلوجرانا.

وقال إيديرفي تصريحات لصحيفة "لاجزيتا ديللو سبورت" الإيطالية: "إنتر يقدم مستويات جيدة ولكنّه لم يصل بعد لمستوى الفرق الكبيرة وهذا يحتاج للوقت".

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وتابع: "يجب أن تكون التطلعات كبيرة مثل الفوز بالدوري الإيطالي ثم بعد ذلك دوري أبطال أوروبا".

Eder Inter Crotone Serie A

إيدير أشار إلى أنّ التعاقد مع ميسي قد يكون وارد الحدوث كما حدث مع كريستيانو رونالدو في يوفنتوس.

واختتم: "التعاقد مع ميسي محتملًا بسبب رغبته الرحيل عن إسبانيا بعد الملاحقات القضائية في قضية التهرب الضريبي. ولو تقدم إنتر بعرض مناسب فقد يوافق".

ميسي لعب 4 مباريات ضد إنتر ولم يتمكن من تسجيل أي هدف.

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