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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

لاعب إنتر السابق: إبراهيموفيتش سبب حملتي ضد العنصرية

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إنتر تعرض لعقوبات مشددة بسبب عنصرية جماهيره

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

تحدث أوليفييه داكور، لاعب إنتر وروما السابق، عن حملته التي يقودها ضد العنصرية والأسباب التي دفعته للتحرك ورأيه في أحداث مباراة نابولي الأخيرة.

ونشر داكور مؤخراً فيلما وثائقياً يسرد فيه تجربته عن العنصرية والجهود التي قام بها من أجل التوعية بالأضرار والأسباب وراء تحركه ضدها.

وقال داكور عن الفيلم مع "ليكيب": "في اليوم الذي قررت به البداية حدثت واقعة ماتويدي في كالياري ووقتها تذكرت ما قاله لنا زلاتان إبراهيموفيتش عن العنصرية".

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وأضاف: "قال لي إن الأمر كان صعباً له في السويد كشاب لا يحمل الاسم سفينسون أو إيريكسون، لا نتوقع شخصاً مثل إبراهيموفيتش أن يتحدث عن العنصرية، خصوصاً أنه أبيض".

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وأكمل: "واقعة ماتويدي تركت أثراً كبيراً، لم أتعرض للعنصرية غير مرة واحدة عندما دعاني شخص بصاحب الرأس السوداء، ولكن حوادث عدة حدثت في الثلاثين عاماً الأخيرة مثل مع أنطوان بيل وألفيش ولم يتحرك أحد".

وعن رأيه في واقعة إنتر ونابولي: "من الجيد أن شخصاً بحجم أنشيلوتي تحدث، وقتها سيتم الاهتمام بالأمر واتخاذ قرار، من الصعب الحديث عن العنصرية واللاعبون أنفسهم يتجنبون الأمر".

وختم: "من الجيد أن واقعة كوليبالي سلطت الأضواء على ما حدث لأن أعتقد أن في إيطاليا رغبة حقيقة بالتغيير ومناهضة الأمر".

وتم عقاب إنتر بلعب مبارتين على أرضه دون جمهور وأخرى بإغلاق مدرج "الكورفا نورد" في أعقاب الهتافات العنصرية بحق كاليدو كوليبالي، مدافع نابولي.

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