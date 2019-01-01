لاعب أياكس يتفوق على ميسي بعد هدفه في ريال مدريد

رقم مميز لنجم أياكس

فيسبوك تويتر هيثم محمد

وصل لاس شونه، متوسط ميدان أياكس، لرقم مميز مساء الأربعاء بالهدف الذي سجله في مرمى ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا.

وفاز أياكس بنتيجة 4-1 في "سانتياجو برنابيو" وعبر للدور الثاني بمجموع 5-3، وكان شونه صاحب الهدف الرابع لفريقه.

هدف شونه الذي جاء عبر ركلة حرة مباشرة سددها بشكل مميز في شباك تيبو كورتوا أوصله لهدفه الثامن عشر عبر تلك الطريقة في مشواره.

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وتفوق الدنماركي على ليونيل ميسي، نجم برشلونة، في نسبة النجاح بتحويل الركلات الحرة إلى أهداف بعد كرته في شباك ريال مدريد، إذ يملك 18 هدفاً من 129 تسديدة.

ويملك ميسي 27 هدفاً ولكن من 318 تسديدة، أي بدقة تصل إلى 8.5 بالمائة، بينما شونه يملك نسبة مئوية تصل إلى 14 بالمائة.

وسجل شونه في الموسم الجاري حتى الآن ثلاثة أهداف من كرات ثابتة، بينما يتفوق ميسي بهدف أكثر.

الدنماركي الدولي شونه، 32 عاماً، كان قد انضم لأياكس في 2012 قادماً من NEC، ويملك 48 هدفاً بقميصه منذ ذاك الوقت.