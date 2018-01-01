لاعب آرسنال السابق: أوزيل فقد الرغبة وبات شبحاً

إيمانويل بوتي يؤيد قرار سحب اللاعب بين الشوطين..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

انتقد إيمانويل بوتي لاعب آرسنال السابق الأداء الحالي لمسعود أوزيل مع الفريق، حيث وصفه بالشبح.

وقال بوتي في تصريحاته لبادي باور:"أين هو أوزيل الذي كان أحد أفضل اللاعبين في العالم ويصنع الكثير من الأهداف"؟ اختيارات المحررين أليسون إلى ليفربول وتوريرا في أرسنال | أبرز صفقات الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي

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وأضاف:"أعتقد أنه قد فقد رغبته على الملعب، لم يعد لديه أي رغبة بعد الآن".

وأوضح:"أوزيل خرج بين شوطي مواجهة برايتون، وأنا أؤيد هذا القرار، لقد كان شبحاً في آخر عامين".

يذكر أن بوتي هو أحد لاعبي الجيل الفرنسي الفائز بكأس العالم الأول في تاريخ الديوك عام 1998.