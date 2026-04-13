لاعبو فينورد يتفاعلون بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي: «أمر سخيف»

يبدو أن لاعبي فريق فينورد قد سئموا تمامًا من التحكيم الهولندي. بعد عدة لحظات مثيرة للجدل خلال مباراة التعادل مع إف سي فولندام (0-0)، تكررت لحظة مشكوك فيها مرة أخرى في المباراة ضد إن إي سي (1-1).

يسود الغضب والضجة في معسكر فينورد بشأن سيردار غوزوبويوك. قرر الحكم عدم معاقبة فيليب ساندلر بالبطاقة الحمراء، بل بالبطاقة الصفراء، وهو ما أثار غضبًا شديدًا في روتردام.

أنيل أحمد هودزيتش، الذي لم يكن حاضراً يوم الأحد، أعرب عن غضبه الشديد على إنستغرام ستوريز بعد دقائق قليلة من صافرة النهاية. لم يكن البوسني راضياً على الإطلاق عن قرار الحكم.

"لا يصدق..."، كتب في تعليق على الصور التي نشرتها ESPN لللحظة المثيرة للجدل. "مع وجود تقنية VAR، ومع ذلك يتم اتخاذ القرار الخاطئ. في أي عالم لا يعتبر هذا بطاقة حمراء؟"، تساءل المدافع الطويل بصوت عالٍ. وأرفق رمز تعبيري غاضبًا برسالته.

وتبعه العديد من لاعبي فينورد. كما شارك جيفايرو ريد، وجوردان لوتومبا، وتيس كرايفيلد، وتسويوشي واتانابي، ولوتشيانو فالينتي، وغونسالو بورجيس، وشاكيل فان بيرسي آراءهم عبر Instagram Stories.

"مثير للسخرية"، هذا ما قاله فان بيرسي الابن. أما ريد، الذي كان مندهشًا أيضًا، فقد اكتفى بوضع رموز ضحك بجانب المقطع. وكرر فالينتي الرأي الذي أعرب عنه بالفعل خلال المؤتمر الصحفي لفريق فينورد. "يا لها من عار."

وحتى واتانابي نشر منشوراً على إنستغرام. "يصعب عليّ قبول هذا النتيجة والقرار الذي اتُخذ، لكن علينا المضي قدماً."