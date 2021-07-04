لاعبو ريال مدريد يستعدون مبكرًا خوفًا من "العريف الحديدي"

يبدو أن موسم ريال مدريد المقبل سيشهد تغييرًا في الشكل البدني وربما نقص في عدد الإصابات بسبب الرجل الحديدي في الجهاز الفني للفريق الإسباني.

بدأ بعض من لاعبي ريال مدريد الإسباني الاستعداد مبكرًا للموسم المقبل ليس لعدم تكرار خيبة الموسم الماضي فقط بل ربما خوفًا من الإيطالي أنتونيو بينتوس.

من بينتوس الذي يهابه لاعبو ريال مدريد؟

عاد الإيطالي أنتونيو بينتوس إلى ريال مدريد بعد نهاية الموسم ليكون مسؤولًا عن الإعداد البدني للفريق الإسباني.

بينتوس، 59 سنة، ليس غريبًا عن بيئة ريال مدريد فقد عمل مع الفرنسي زين الدين زيدان في ولايته الأولى مع الفريق؛ زيدان هو من جلب بينتوس إلى ريال مدريد فقد عمل معه حينما كان الفرنسي لاعبًا في يوفنتوس.

تأثير بينتوس كان كبيرًا على لاعبي ريال مدريد وإعدادهم حد جعل الملك خوان كارلوس يحييه عقب تتويج الفريق بدوري الأبطال على حساب يوفنتوس في 2017 في غرف خلع الملابس حينما طلبه بالاسم وقال: "أين بينتوس؟ لقد تطوروا كثيرًا".

عقب نهاية الموسم المنقضي أعلن ريال مدريد، بالتزامن مع عودة المدرب كارلو أنشيلوتي إلى ريال مدريد، عودة بينتوس؛ ليرأس فريق الإعداد البدني في النادي الذي عانى لاعبوه من أكثر من 60 إصابة الموسم الماضي الذي لم يحقق فيه الفريق الإسباني أي لقب.

كيف يستعد لاعبو ريال مدريد لقدوم بينتوس؟

يعرف لاعبو ريال مدريد بينتوس جيدًا فهو "العريف الحديدي" كما يلقبونه نظرًا لصرامته.

قبل البدء في تحضيرات الموسم الجديد ظهر لاعبو ريال مدريد خلال عطلاتهم، مارسيلو وإيسكو ولوكاس فاسكيز ولونين، وهم يتدربون سواء تدريبات جري أو في صالات الألعاب الرياضية.

ما فلسفة بينتوس التدريبية؟

يعتقد أنتونيو أن من يجري أسرع سيكون الأفضل؛ تدريباته مع اللاعبين تكون قليلة بالكرة ويزيد الحمل التدريبي وكثافته مع اقتراب موعد المباريات.

اقرأ أيضًا:

أخبار ريال مدريد: وجهة صادمة لراموس وتقرير مصير حكيمي نهائيًا

بعد خروج فرنسا .. ريال مدريد يُغير خطته في صفقة مبابي

ريال مدريد يحسم موقفه النهائي من إعادة شراء حكيمي