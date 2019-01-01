لاعبو تشيلسي يمدحون جورجينيو بعد التعادل مع فرانكفورت

الدولي الإيطالي تحت الانتقادات

فيسبوك تويتر هيثم محمد

امتدح الثنائي روبن لوفتوس تشيك وسيزار أزبيليكويتا زميلهما في تشيلسي جورجينيو في أعقاب التعادل الإيجابي مع إينتراخت فرانكفورت بالدوري الأوروبي.

وعاد تشيلسي بتعادل بنتيجة هدف لكل جانب من ملعب الفريق الألماني في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي مساء الخميس.

وقال لوفتوس تشيك مع "بي تي": "يمتص اللاعبين ويخلق لي المساحة للهجوم والمرواغة، يتحكم في اللعب، الشوط الثاني تحسنا وسيطرنا".

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وأتفق معه أزبيليكويتا: "ونحن متأخرون كنا في مشاكل بعض الشيء، ولكن أنهينا الشوط جيداً وفي الثاني صنعنا فرصاً أكثر، لم نعرف كيف نتعامل مع الضغط".

وأضاف: "سجلنا في وقت مهم وجورجينيو كان رائعاً في التحكم بالمباراة لنا، سجلنا هدفاً خارج ملعبنا أمام فريق خطير، بدأنا المهمة في سبتمبر، ونريد العودة بالكأس للجماهير".

ويقام لقاء العودة بين الفريقين مساء الخميس المقبل على ملعب "ستامفورد بريدج" بالعاصمة الإنجليزية لندن، والتعادل السلبي أو أي انتصار كافي لعبور تشيلسي للنهائي.