لاعبو بولتون يرفضون التدريب بسبب أزمة الرواتب

أزمة الرواتب تقرب النادي أكثر من الهبوط

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

رفض لاعبو بولتون واندررز الإنجليزي، حضور تدريبات الفريق، بسبب عدم حصولهم على رواتب شهر مارس المنصرم.

وحسب سكاي سبورت، فأن لاعبي الفريق المتواجد في الدوري الدرجة الأولى "شامبيونشيب"، يرفضوا المشاركة، بسبب مشكلة الرواتب، ومرور النادي بأزمة مادية.

وكان من المفترض أن تُدفع الرواتب في الجمعة الماضية، إلا أن اللاعبين انتظروا ليوم الأثنين دون أي رد من الإدارة.

وهو الشهر الثاني الذي تفشل فيه الإدارة دفع رواتب اللاعبين، حيث تأخرت رواتب اللاعبين في فبراير 10 أيام.

وأكد كين أندرسون مالك النادي أن يعمل على بيع النادي والتي قد تنتهي في الأربعاء المقبل.

ويمتلك النادي ديونًا تُقدر بـ1.2 مليون جنيه أسترليني، حيث تستهدف الإدارة بيع النادي.

في الوقت بدل الضائع.. باكو الكاسير بهدفين في شباك فولفسبورج، ينقذ دورتموند من السقوط في فخ التعادل 🔶👏 pic.twitter.com/A48UTlN0aO — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 1, 2019

حيث تم منح النادي مُهلة إلى 20 مارس من أجل توفيق الأوضاع وبيع النادي.

ويحتل بولتون المركز قبل الأخير في جدول الترتيب، ويقترب من الهبوط قبل 5 جولات على النهاية، حيث يسعى للهروب من الهبوط بفارق 5 نقاط.