لاعبو الهلال بنفس الأرقام؟ .. حدث في النصر واقعة أكبر

رقم كاريلو سقط لمدة دقيقتين فقط

أكد الإعلامي الرياضي عبد العزيز الزلال، على أن واقعة أرقام قمصان نادي الهلال، ليست الأولى في الملاعب السعودية، بل سبقتها واقعة تخص لاعبي نادي النصر.

حدث في النصر واقعة أقوى من قمصان الهلال

الزلال قال خلال تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد" عبر قناة إم بي سي أكشن: "رقم كاريلو سقط لمدة دقيقتين وعاد مرة أخرى".

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وتابع: "في عام 2013 حسن الراهب لعب برقمين أمام الأهلي، مرة برقم زميله بالفريق شايع شراحيلي والمرة أخرى برقمه".

واختتم الزلال تصريحاته قائلًا: "هذا خطأ إداري، ولا يستدعي أن يتحدث الناس عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن الهلال سيخسر المباراة، وأتحدث لكي أنهي على الحلم قبل ولادته".

ما هي قصة قمصان نادي الهلال؟

اشتعلت مباراة الهلال أمام الطائي قبل بدايتها، بعد اختفاء أطقم الهلال من حافلة الفريق، قبل ساعات قليلة من انطلاق المباراة.

حكم اللقاء رفض خوض الهلال اللقاء بالطاقم الاحتياطي البنفسجي، بداعي تشابهه مع طاقم الطائي، ليخوض الأزرق المباراة بطاقم التدريبات. (طالع التفاصيل)

الطائي أعلن بشكل رسمي عقب المباراة، تقدمه باحتجاج حول خوض الهلال اللقاء بطاقم غير معتمد من قبل رابطة الدوري السعودي، بخلاف التسبب في تأخر انطلاق المباراة. (طالع التفاصيل)

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