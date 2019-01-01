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دوري أبطال آسيا

لاعبو الغرافة يطالبون جمهور قطر بالدعم قبل المواجهة المصيرية في دوري أبطال أسيا

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QSL Committee
لاعبو الغرافة يطالبون جماهير قطر بالدعم والمساندة قبل المواجهة أمام ذوب أهن أصفهان الإيراني

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

طالب لاعبو الغرافة القطري من جمهور قطر كلها تقديم الدعم والمساندة قبل المواجهة المصرية أمام ذوب أهن أصفهان الإيراني.

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ويحل ذوب أهن أصفهان ضيفًا على نادي الغرافة غدًا الثلاثاء في ذهاب الدور التمهيدي المؤهل إلى دوري أبطال أسيا.

وقبل ساعات قليلة من المباراة، طالب لاعبو الغرافة جماهير ناديهم وجماهير الأندية الأخرى في قطر تقديم الدعم والمساندة.

وحدث ذلك من خلال مقطع فيديو قصير ظهر فيه عدد من لاعبي الفريق ونشره الحساب الرسمي للنادي على موقع تويتر.

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يذكر أن نادي الغرافة يعاني هذا الموسم على المستوى المحلي، حيث يحتل المركز الثامن على سلم الترتيب في دوري نجوم قطر.  

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