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لاعبو البرازيل يرفضون صافرات الاستهجان بعد التعادل مع فنزويلا

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Juan MABROMATA
تعادل سلبي للسامبا في ثاني اللقاءات
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

رفض لاعبو البرازيل تياجو سيلفا وفيليبي لويس تصرفات جماهير البلاد وصافرات الاستهجان التي تطاردهم في الملاعب، وذلك في أعقاب التعادل السلبي مع فنزويلا.

البرازيل سقطت فجر الأربعاء في التعادل دون أهداف، وهو ما قابله الجمهور بصافرات الاستهجان، نفس الأمر الذي تكرر في المباراة الأولى أمام بوليفيا رغم الفوز.

وقال سيلفا مع "سبور": "برأيي الأداء كان أفضل وحاولنا، ولكن تكتلوا دفاعياً وعطلوا الكرة، في بعض الأحيان حاولنا الإسراع في اللمسة الأخيرة، ولكن دون توفيق".

وأضاف: "افتقدنا للثقة مع مرور الوقت، ولكن الصافرات برأيي غير عادلة، ولكن عندما لا تسجل تشعر أن كل شيء ليس على ما يرام".

وأيده لويس قائلاً: "الجماهير إذا استمرت في الصفير ضد اللاعبين وتشجيع المنافس، ستخسر البرازيل، كل اللاعبين هنا أصحاب خبرة وسبق وتعرضوا للصافرات والضغوط، سنرد في الملعب بأداء أفضل".

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البرازيل حالياً تتصدر المجموعة برصيد أربع نقاط مناصفة مع المنتخب البيروفي الذي انتصر على بوليفيا بنتيجة 2-1.

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