لاسارتي يلغي مران الأهلي لتجنب الإرهاق

خوفًا من تعرض اللاعبين للإرهاق، لاسارتي يلغي تدريبات الأهلي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

قرر الجهاز الفني لفريق النادي الأهلي، بقيادة الأوروجوياني مارتين لاسارتي، إلغاء مران الفريق الذي أقيم في الكونغو اليوم الأربعاء.

بعثة الأهلي وصلت إلى الكونغو اليوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي بدوري أبطال إفريقيا.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن قرار لاسارتي بإلغاء المران، جاء بسبب الرحلة الشاقة، والتي وصلت إلى 13 ساعة، تجنبًا لتعرضه للإرهاق.

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ومن المقرر أن يخوض الأهلي مرانه غدٍ الخميس، في تمام السادسة مساءً، على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة.

ونصح خالد محمود طبيب الأهلي اللاعبين، بتناول السوائل والمياه، من أجل التغلب على الرطوبة والحرارة في الكونغو الديمقراطية.

الأهلي سيحل ضيفًا على فيتا كلوب الكونغولي مساء يوم السبت المقبل، بالجولة الخامسة ضمن منافسات المجموعة الرابعة، بدوري أبطال إفريقيا.