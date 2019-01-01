لاسارتي يقرر دخول الأهلي معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة بيراميدز

مواجهة قوية بين الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

عبده الليثي فيسبوك تويتر

قرر مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، دخول الفريق في معسكر مغلق غدًا الأربعاء، استعدادًا لملاقاة بيراميدز، ضمن منافسات الدوري المصري.

ويواجه الأهلي نظيره بيراميدز، الخميس المقبل، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ25 من الدوري المصري الممتاز، في الصراع القائم على قمة البطولة.

ويدخل الأهلي معسكر غدًا الأربعاء عقب انتهاء المران، الذي سيقام على ملعب التتش بمقر النادي بالجزيرة، حيث لم يجري أي تعديلات على المعسكر.

ويعلن لاسارتي القائمة التي ستدخل مواجهة بيراميدز، عقب مران الغد، ويقوم الفريق بالمبيت في أحد الفنادق على أن يخوض المباراة مساء الخميس.

ويسعى الأهلي للحفاظ على القمة في مواجهة بيراميدز حيث ينافسه كلًا من الزمالك الذي سيواجه الإسماعيلي بنفس اليوم في تمام الخامسة.

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وكان الأهلي قد حصل على راحة لمدة 24 ساعة، بعد الخروج من دوري أبطال إفريقيا، أمام صن داونز الجنوب إفريقي يوم السبت الماضي.