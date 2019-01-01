لاسارتي يعلن قائمة الأهلي لمواجهة فيتا كلوب

الأهلي يسعى لتأكيد صدارته للمجموعة في بطولة إفريقيا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للنادي الأهلي قائمة الفريق المسافرة إلى الكونغو استعدادًا لمواجهة فيتا كلوب ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ويسافر الأهلي فجر الأربعاء، استعدادًا لمواجهة فيتا كلوب ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا، في الكونغو لتأكيد صدارة المجموعة.

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وضمت قائمة الأهلي 21 لاعبًا استعدادًا لمواجهة فيتا كلوب، المقرر لها السبت المقبل، حيث جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي

الدفاع: محمد هاني - أحمد فتحي – ياسر إبراهيم – سعد سمير – رامي ربيعة – أيمن أشرف – علي معلول – محمود وحيد

الوسط: إسلام محارب – عمرو السولية - هشام محمد – كريم نيدفيد – ناصر ماهر – حسين الشحات

الهجوم: جونيو أجايي – وليد أزارو – مروان محسن – رمضان صبحي – أحمد حمودي