لاسارتي يعلن قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز

عودة أيمن أشرف لقائمة الأهلي أمام صن داونز

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن الجهاز الفني لفريق النادي الأهلي، بقيادة مارتين لاسارتي، عن قائمة الفريق المسافرة إلى جنوب إفريقيا، لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي.

الأهلي سيحل ضيفًا على صن داونز مساء يوم السبت المقبل، في ذهاب دور الربع نهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ووفقًا للموقع الرسمي للأهلي، ضمت قائمة الفريق الأحمر الآتي:

نادي سموحة يقرر الاستعانة بحكام اجانب لادارة مباريات الفريق بالدوري الممتاز لنهاية الموسم 🔵 pic.twitter.com/MmeafROHcf — جول مصر (@goaleg) April 3, 2019

حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي.

الدفاع: أيمن أشرف، علي معلول، سعد سمير، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد فتحي، محمد هاني، محمود وحيد.

خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، حمدي فتحي، كريم نيدفيد، رمضان صبحي، حسين الشحات، ناصر ماهر.

الهجوم: مروان محسن، وليد أزارو، جونيور أجايي، صلاح محسن.

الأهلي يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب، قبل مباراة العودة المقرر لها يوم 13 إبريل الجاري في مصر.