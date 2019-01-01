لاسارتي يعقد جلسة مع جهازه المعاون استعدادا لبيراميدز

صدمة في الأهلي بعد الخروج الإفريقي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يعقد مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، جلسة غدًا مع جهازه المعاون على هامش الخروج من دوري أبطال إفريقيا مؤخرًا أمام صن داونز.

وكان الأهلي قد ودع بطولة دوري أبطال إفريقيا، أمام صن داونز عقب فشله أمس في تحقيق النتيجة المطلوبة لصعوده لنصف نهائي البطولة.

ووفقًا لما نشره الموقع الرسمي للنادي الأهلي، أن الجلسة تأتي بشأن وضع ترتيبات خاصة استعدادًا لمواجهة بيراميدز في الدوري المصري المقرر لها الخميس المقبل.

ويرغب لاسارتي لدراسة بيراميدز جيدًا ووضع التفاصيل الفنية الخاصة باللقاء كاملة، من أجل وضع فترة إعداد للمباراة للظفر بالثلاثة نقاط.

ويبدأ الأهلي غدًا الإثنين تدريباته استعدادًا لمواجهة بيراميدز، ضمن الجولة الـ28 من الدوري المصري الممتاز، حيث يرغب في الحفاظ على قمة الدوري.

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وتسود حالة من القلق داخل الأهلي بعد الخروج الإفريقي من اهتزاز أداء الفريق في المرحلة المقبلة، ويرغب الجميع في استقرار النادي للفوز ببطولة الدوري.