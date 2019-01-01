لاسارتي يطلب من الأهلي استعادة عمار حمدي من الاتحاد

هل يحصل عمار حمدي على فرصته مع الأهلي؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

طلب الأوروجوياني مارتين لاسارتي، المدير الفني لفريق الأهلي، استعادة خدمات عمار حمدي، المعار لصفوف الاتحاد السكندري.

الأهلي أعار عمار حمدي إلى نادي الاتحاد السكندري خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم الحالي.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن محمد يوسف المدرب العام بالأهلي، أجرى اتصالًا باللاعب عمار حمدي، وأخطره برغبة لاسارتي في استعادة خدماته بنهاية الموسم الجاري.

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سلامات لمايسترو الزمالك @FerjaniSassi 🙏 pic.twitter.com/WROaLYzkMk — جول مصر (@goaleg) April 17, 2019

ومن جانبه، أبدى عمار حمدي سعادته البالغة بقرار المدير الفني للأهلي، لإتاحة الفرصة له بالتألق ضمن صفوف المارد الأحمر، بعدما فشل في الحصول على الفرصة منذ بداية الموسم.

عمار حمدي انتقل لصفوف الاتحاد السكندري، ولعب معه 9 مباريات بالدوري الممتاز، استطاع خلالها من تسجيل 3 أهداف وصناعة 4.

وكان حمدي الذي انتقل للأهلي من صفوف النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قد انضم لصفوف المنتخب الوطني خلال المعسكر الأخير.