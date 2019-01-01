لاسارتي يستقر على الدفع بأحمد فتحي لمراقبة فرجاني ساسي

أحمد فتحي سيشارك في القمة 117

استقر الأوروجوياني مارتين لاسارتي، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على الدفاع باللاعب أحمد فتحي في خط وسط الفريق، خلال مباراة القمة أمام الزمالك.

الزمالك سيستضيف الأهلي مساء يوم السبت المقبل، باللقاء المؤجل من الإسبوع الـ17 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وعقد لاسارتي جلسة مع أحمد فتحي على هامش تدريبات اليوم الأربعاء، من أجل الحديث معه حول مباراة القمة، ولإبلاغه عن رغبته في الدفع به أساسيًا.

لجنة المسابقات تغرم الزمالك 40 ألف جنيه بسبب قيام جماهيره بتوجيه السباب لحكام المباراة 📃 pic.twitter.com/sernfnk4rP — جول مصر (@goaleg) March 27, 2019

لاسارتي حرص على الحديث مع أحمد فتحي حول لقاء القمة أمام الزمالك، حيث طلب منه مراقبة التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الأبيض.

أحمد فتحي عاد من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا، مطلع يناير الماضي، بتمزق في العضلة الأمامية، تسبب في غيابه لمدة زادت عن 4 أسابيع.

وستكون مشاركة في مباراة القمة أمام الزمالك فتحي هي الأولى له مع الأهلي بعد العودة من الإصابة مؤخرًا.