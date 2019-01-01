لاسارتي يجهز ياسر إبراهيم كبديل لسعد سمير

طرد سعد سمير يربك حسابات لاسارتي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يسعى مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي المصري، لتجهيز ياسر إبراهيم، مدافع الفريق استعدادا للمباريات المقبلة بديلًا لسعد الدين سمير.

وكان سعد سمير قد تعرض للطرد في مباراة فريقه أمام الجونة، ضمن الجولة الـ24 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وينوي لاسارتي بالدفع بياسر إبراهيم، أساسيًا في تشكيل الأهلي، في المباراة المقبلة، في الدوري المصري الممتاز.

ونفى الجهاز الإداري للأهلي حصول عمرو السولية على 3 انذارات وإيقافه في المباراة المقبلة، في الدوري المصري الممتاز.

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ويسعى الأهلي لمواصلة الانتصارات بالدوري المصري الممتاز، والضغط على الزمالك في الصدارة أملًا في الدفاع عن لقبه في الموسم الحالي.