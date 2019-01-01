لاسارتي يجتمع بلاعبي الأهلي قبل المران الأول لمواجهة صن داونز

الأهلي يستعد لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

اجتمع مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي المصري، برباعي فريقه في أول مران في جنوب إفريقيا، استعدادًا لمواجهة صن داونز المقرر لها السبت.

ويحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على صن داونز، في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث تقام مباراة الذهاب يوم 6 أبريل والعودة يوم 13 من نفس الشهر.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن لاسارتي اجتمع بكلًا من حسام عاشور وسعد سمير ومحمد الشناوي وأحمد فتحي للحديث عن بعض الأمور الفنية.

وتحدث لاسارتي مع اللاعبين قبل المران، في ملعب الجامعة في بريتوريا بجنوب إفريقيا قبل المران الأول، لإيضاح كيفية التعامل مع الخصم.

وتقام المباراة في الثالثة من عصر السبت المقبل بتوقيت القاهرة، حيث يسعى الأهلي لتأمين النتيجة قبل لقاء الأياب الذي سيلعب الأسبوع الذي يليه.

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ويمني الأهلي النفس في تحقيق البطولة في الموسم الحالي بعد الوصول إلى نهائي النسختين الماضيتين، وخسارة اللقب أمام الوداد والترجي على التوالي.